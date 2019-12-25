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"Фонд друзей балтийской нерпы" обратился с просьбой о помощи
Сегодня, 13:31
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nadezhda_sib

"Фонд друзей балтийской нерпы" обратился с просьбой о помощи

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Содержание одного тюленя обходится в 60-70 тыс. рублей.

"Фонд друзей балтийской нерпы" обратился с просьбой о финансовой помощи. Из-за теплой зимы в 2020 году в центр спасения поступило большое число новых животных. 

Как мы не крепились, но вынуждены обратиться к вам за финансовой помощью. Наши ресурсы уже почти истощились,

говорится в сообщении.

С февраля 2020-го года на тюленей потратили около 970 тыс. рублей. Более половины суммы ушло на рыбу для животных и вывоз биоотходов. 

Как рассказали в Фонде, стоимость выращивания одного серого тюленя составляет 60-70 тыс. рублей. Помочь животным можно через официальный сайт центра, их способов нет, предупредила пресс-служба. 

Недавно троих тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации. 

Фото: vk.com/sealrescue

Теги: тюлень, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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