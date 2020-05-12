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Видео: троих тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации

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Животные набрали необходимую массу, после чего их выпустили на волю.

Трех серых тюленей выпустили после реабилитации в Финский залив. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Первыми "выпускниками" сезона 2020-го года стали две маски и один самец. Они находились под присмотром специалистов. Тюлени набрали необходимую массу для того, чтобы отправиться на волю. 

Главная цель основателей Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской – сохранить животных дикими, не дать им привыкнуть к человеку. Это гарантия того, что питомец легко сможет самостоятельно себя прокормить,

говорится в сообщении. 

На данный моменте в Центре спасения тюленей находятся 27 "пациентов". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Центр спасения тюленей готовит 11 детенышей к жизни на воле. 

Видео: пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга" 

Теги: нерпа, тюлень, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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