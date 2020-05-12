Видео: троих тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации

Трех серых тюленей выпустили после реабилитации в Финский залив. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Первыми "выпускниками" сезона 2020-го года стали две маски и один самец. Они находились под присмотром специалистов. Тюлени набрали необходимую массу для того, чтобы отправиться на волю.
Главная цель основателей Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева и Елены Андриевской – сохранить животных дикими, не дать им привыкнуть к человеку. Это гарантия того, что питомец легко сможет самостоятельно себя прокормить,
говорится в сообщении.
На данный моменте в Центре спасения тюленей находятся 27 "пациентов".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Центр спасения тюленей готовит 11 детенышей к жизни на воле.
Видео: пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга"
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