Центр спасения тюленей готовит 11 детенышей к жизни на воле

Центр по спасению тюленей готовит своих подопечных к жизни в море. Об этом рассказали в группе Фонда балтийской нерпы в "ВКонтакте".
В общий бассейн переселили 11 из 16 имеющихся в Центре серых тюленей весом 300 кг. Остальные 5 сейчас лечатся от разных заболеваний и затем будут объединены во вторую подгруппу. После того, как вес каждого детеныша достигнет 40 кг, их можно будет отправлять в естественные условия.
На новом месте тюлени сразу же занялись строительством своих отношений,
говорится в сообщении.
Ранее в Фонд Друзей Балтийской нерпы доставили двух тюленей.
Видео: "Водоканал Санкт-Петербурга" / VK
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