Центр спасения тюленей готовит 11 детенышей к жизни на воле

Это произойдет после того, как они наберут необходимую массу.

Центр по спасению тюленей готовит своих подопечных к жизни в море. Об этом рассказали в группе Фонда балтийской нерпы в "ВКонтакте".

В общий бассейн переселили 11 из 16 имеющихся в Центре серых тюленей весом 300 кг. Остальные 5 сейчас лечатся от разных заболеваний и затем будут объединены во вторую подгруппу. После того, как вес каждого детеныша достигнет 40 кг, их можно будет отправлять в естественные условия.

На новом месте тюлени сразу же занялись строительством своих отношений, говорится в сообщении.

Ранее в Фонд Друзей Балтийской нерпы доставили двух тюленей.

Видео: "Водоканал Санкт-Петербурга" / VK