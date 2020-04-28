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Центр спасения тюленей готовит 11 детенышей к жизни на воле

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Это произойдет после того, как они наберут необходимую массу.

Центр по спасению тюленей готовит своих подопечных к жизни в море. Об этом рассказали в группе Фонда балтийской нерпы в "ВКонтакте". 

В общий бассейн переселили 11 из 16 имеющихся в Центре серых тюленей весом 300 кг. Остальные 5 сейчас лечатся от разных заболеваний и затем будут объединены во вторую подгруппу. После того, как вес каждого детеныша достигнет 40 кг, их можно будет отправлять в естественные условия.

На новом месте тюлени сразу же занялись строительством своих отношений,

говорится в сообщении. 

Ранее в Фонд Друзей Балтийской нерпы доставили двух тюленей. 

Видео: "Водоканал Санкт-Петербурга" / VK 

Теги: нерпа, тюлень, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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