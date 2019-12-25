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В фонд "Друзей Балтийской нерпы" доставили два тюленя
Сегодня, 21:45
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smirenny

В фонд "Друзей Балтийской нерпы" доставили два тюленя

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Малыши находятся в плохом состоянии.

Вечером в субботу, 18 апреля, сотрудники фонда "Друзей Балтийской нерпы" поделились фотографиями своих подопечных в группе "Спасение тюленей". Они сообщили, что к ним поступило еще двое тюленей.

Первого тюленя подобрали из Выборгского залива: он плохо себя чувствовал и спокойно дал людям себя забрать. Второго тюленя привезли из Кургальского заказника. Малыш находится в плохом состоянии: судороги, почти не реагирует на внешние раздражители, с обширными флегмонами в области живота и задних конечностей. Сотрудники фонда лечат подопечных и надеются на лучшее.

Ранее мы писали, что петербуржцы спасли от стаи собак пушистого нерпёнка.

Фото: "Спасение тюленей 699-23-99" / Вконтакте

Теги: друзья балтийской нерпы, петербург, спасение тюленей, тюлени
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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