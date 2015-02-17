У станции метро "Пионерская" дежурят волонтёры

Добровольцы рассказывают петербуржцам и гостям города об альтернативных маршрутах наземного транспорта на время закрытия станции.

С субботы, 24 июня, станцию метро "Пионерская" закроют на ремонт практически до конца лета. У входа в подземку работают волонтёры, целью которых является информирование граждан об альтернативных маршрутах наземного транспорта. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на комтранс Северной столицы.

Информация о закрытии "Пионерской" и временной схеме передвижения транспорта в её диапазоне появилась более месяца назад. Её озвучивают в вестибюлях, на эскалаторах и в поездах метрополитена, а на остановках и в салонах наземного транспорта.

Волонтёры помогут петербуржцам и гостям города разобраться со способами проезда в утренние и вечерние часы пик. 24 июня добровольцы будут трудиться весь день.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выпустят лимитированные "Подорожники" к "Алым парусам".

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха