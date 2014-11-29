Волонтеры спасли пса, который погибал под плитами на Объездном шоссе

Сейчас ветеринары борются за жизнь нового пациента, с несчастной судьбой.

В мешке под плитами на Объездном шоссе живодер спрятал собаку. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда "Кошкиспас" в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

Животное обнаружили дети, гулявшие на берегу реки. Пес с бельмом на глазу лежал в мешке и наволочке под плитами. Ребята не дали собаке погибнуть и позвали родителей на помощь, а те обратились к волонтерам. Представители "Кошкиспас" достали собаку и показали ее ветеринарам. Сейчас врачи борются за жизнь нового пациента, с несчастной судьбой.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала выставка кошек.

Видео: ВКонтакте / Кошкиспас