В Петербурге стартовала выставка кошек

В "Экспофоруме" представлено свыше 800 пород.

В Петербурге 14 и 15 мая проходит выставка кошек. В "Экспофоруме" можно увидеть свыше 800 пород. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".

Горожанам предлагают посмотреть на уже давно знакомых британцев, шотландцев и на экзотических котов - шартрэзов, девон-рэксов и курильских бобтейлов. Мероприятие посетил любимый петербуржцами Ахилл, который только недавно вышел на пенсию после Эрмитажа. Известно, что животное сейчас занимается социальными проектами. Он посещает больницы и детские хосписы.

Есть на выставке и обычны коты, без титулов. Сейчас животные в "Экспофоруме", но большую часть времени они проводят в приютах. Многие из них пострадали от действий жестоких людей.

Ранее на Piter.tv: лось отправился в заплыв у крепости "Орешек".

Фото: Pexels