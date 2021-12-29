Волонтеры собрали 115 кг корма для бездомных собак в Ломоносовском районе

В течение 10 дней школьники, местные жители и волонтеры собирали корма, консервы и крупы для приюта.

Школьный волонтерский клуб в Малом Карлино (Ломоносовский район Ленобласти) запустил акцию, благодаря которой бездомным животным удалось собрать 115 килограммов еды.

В течение 10 дней школьники, местные жители и волонтеры собирали корма, консервы и крупы для приюта. Также добровольцам помогали и ребята из волонтерского объединения "ДоброКульт". Они привезли две большие пачки корма и письмо с теплыми пожеланиями.

Волонтеры передали корм в приют для животных "Красное село". Подобное мероприятие в школьном клубе волонтеров проводят каждый год.

Фото: ВКонтакте / МОУ "Нагорная школа"