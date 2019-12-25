Волонтеры помогли более 20 тысячам петербуржцев

Добровольцы также помогают медикам в "красной" зоне.

Волонтеры акции #МыВместе возобновили работу 6 октября и уже успели помочь более 20 тысячам петербуржцев, рассказали в пресс-службе вице-губернатора Александра Бельского.

За несколько дней на базе Центра городских волонтеров был развернут штаб и колл-центр для Петербурга. Желающие помогать нуждающимся доставляют продукты пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Так, к акции присоединились 852 человека. С октября о помощи попросили 1 631 человек. За время работы они помогли 20 879 людям в сложной жизненной ситуации, одиноким пенсионерам и многодетным семьям.

Отмечается, что волонтеры также помогают медикам в "красной" зоне в госпитале для ветеранов войн в "Ленэкспо". 40 человек помогают ухаживать за больными и оказывают поддержку пожилым.

Ранее мы писали, что 9 участников акции #МыВместе наградили за волонтерскую деятельность.

Фото: Piter.TV