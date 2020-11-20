9 участников акции #МыВместе наградили за волонтерскую деятельность

13 ноября выставочном зале "Выборг – город воинской славы" состоялась церемония награждения особо отличившихся участников акции взаимопомощи в рамках проекта #МыВместе. За активную волонтерскую деятельность награждены 9 добровольцев.

По словам начальника отдела молодежной политики администрации Выборгского района Дмитрия Бабенко, волонтеры доставляли продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости.

Работа в рамках акции #МыВместе укрепила веру в человечность и добро. Она показала, что в сложной ситуации люди объединяются, помогают друг другу, тем, кто в этом особенно нуждается. Сегодня это крайне важно в непростых условиях пандемии коронавируса.