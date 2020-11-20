9 участников акции #МыВместе наградили за волонтерскую деятельность

13 ноября выставочном зале "Выборг – город воинской славы" состоялась церемония награждения особо отличившихся участников акции взаимопомощи в рамках проекта #МыВместе. За активную волонтерскую деятельность награждены 9 добровольцев.
По словам начальника отдела молодежной политики администрации Выборгского района Дмитрия Бабенко, волонтеры доставляли продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости.
Работа в рамках акции #МыВместе укрепила веру в человечность и добро. Она показала, что в сложной ситуации люди объединяются, помогают друг другу, тем, кто в этом особенно нуждается. Сегодня это крайне важно в непростых условиях пандемии коронавируса.
Отметим, что акция стартовала в марте 2020 года. Цель – организация поддержки пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников, а также людей, находящихся на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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