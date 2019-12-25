Подмосковные волонтеры раздали маски, напоминающие о голосовании по изменению Конституции

На средствах защиты напечатано "Иду на поправку".

Волонтеры Подмосковья раздали местным жителям маски с надписями "Иду на поправку". Дизайн не только призвал горожан защищать здоровье, но и напомнил о скором дне голосования по поправкам в Конституции, которое пройдет 1 июля. Об этом рассказал телеканал 360.

В Московской области еще не отменили масочный режим в транспорте и общественных местах. Волонтеры раздали на станциях и остановках защитные средства в минувшую пятницу, 12 июня. Отмечается, что среди получателей масок оказались депутаты областной Думы Олег Рожнов и Линара Самединова, депутат Олег Жолобов. Рожнов в своем Instagram отметил, что "страна идет на поправку" в ситуации с коронавирусом.

Ранее мы писали, что в Башкирии разрешили не носить перчатки.

Фото: lsamedinova / Instagram