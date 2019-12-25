Волонтеры посадили цветы под окнами ветеранов в Ленобласти

Благодарность героям выразили в Кировском и Кингисеппском районах.

Добровольцы из Кировского и Кингисеппского районов высадили клумбы под окнами ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Подарок героям войны был сделан в рамках акции "Цветы для победителей". Так, труженица тыла Антонина Родионова обнаружила под окнами анютины глазки и бархатцы. Волонтеры среди с ней песню "Катюша" и поблагодарили за мирное небо над головой. Кроме того, цветы подарили жителю Кингисеппа, ветерану Юрию Сидоренко.

Отметим, что при проведении акции соблюдались все необходимые меры безопасности.

Ранее мы рассказали о том, что у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" высадили 600 бархатцев.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области