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Волонтеры посадили цветы под окнами ветеранов в Ленобласти
Сегодня, 14:21
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Волонтеры посадили цветы под окнами ветеранов в Ленобласти

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Благодарность героям выразили в Кировском и Кингисеппском районах.

Добровольцы из Кировского и Кингисеппского районов высадили клумбы под окнами ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Подарок героям войны был сделан в рамках акции "Цветы для победителей". Так, труженица тыла Антонина Родионова обнаружила под окнами анютины глазки и бархатцы. Волонтеры среди с ней песню "Катюша" и поблагодарили за мирное небо над головой. Кроме того, цветы подарили жителю Кингисеппа, ветерану Юрию Сидоренко.

Отметим, что при проведении акции соблюдались все необходимые меры безопасности.

Ранее мы рассказали о том, что у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" высадили 600 бархатцев.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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