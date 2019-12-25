Для того, чтобы волонтеры помогли, пенсионеру необходимо позвонить на горячую линию ОНФ.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что волонтеры помогут петербургским пенсионерам на самоизоляции с выгулом собак. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

"Одни панику разводят, а другие в это время пытаются помочь всем, до кого можно дотянуться. "Молодежка ОНФ" уже включилась в работу штабов по помощи пожилым людям во всех регионах страны", —сказано в сообщении.

Известно, что штабы для помощи пожилым людям работает в 12 регионах, в том числе и в Ленобласти. Для того, чтобы волонтеры помогли, пенсионеру необходимо позвонить на горячую линию ОНФ.

Напомним, что все волонтеры пройдут обязательное дистанционное и очное обучение. Кроме того, они должны будут подтвердить информацию о том, что у них нет хронических заболеваний.

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