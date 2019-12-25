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Волонтеры помогут петербургским пенсионерам на самоизоляции с выгулом собак 
Сегодня, 18:06
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IRINA_CHALKINA

Волонтеры помогут петербургским пенсионерам на самоизоляции с выгулом собак 

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Для того, чтобы волонтеры помогли, пенсионеру необходимо позвонить на горячую линию ОНФ.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что волонтеры помогут петербургским пенсионерам на самоизоляции с выгулом собак. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

"Одни панику разводят, а другие в это время пытаются помочь всем, до кого можно дотянуться. "Молодежка ОНФ" уже включилась в работу штабов по помощи пожилым людям во всех регионах страны",

—сказано в сообщении.

Известно, что штабы для помощи пожилым людям работает в 12 регионах, в том числе и в Ленобласти. Для того, чтобы волонтеры помогли, пенсионеру необходимо позвонить на горячую линию ОНФ.

Напомним, что все волонтеры пройдут обязательное дистанционное и очное обучение. Кроме того, они должны будут подтвердить информацию о том, что у них нет хронических заболеваний. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургские ветеринары: домашние животные не болеют коронавирусом.

Фото:pixabay

Теги: здоровье, коронавирс, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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