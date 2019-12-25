Волонтеры освободили из подвала на Белградской четырех заточенных котят

Малыши провалились в продушину.

В воскресенье, 7 июня, стало известно, что волонтеры поисково-спасательной службы "Кошкиспас" вызволили из подвала на Белградской улице четырех котят. Историю спасения опубликовали в официальной группе службы в социальной сети "Вконтакте".

Оказалось, что котята провалились в продушину домашнего подвала и не могли выбраться самостоятельно. На помощь животным отправили три спасателя. Отверстие, через которое изначально и разглядели котят было настолько узким, что его пришлось расширять при помощи лома. После этого волонтеры смогли добраться до малышей.

"Тут Рита продемонстрировала, что не только коты, но и спасатели могут быть жидкостью и втекла ногами вперед в окошко, в которое даже котят-то передавать было не очень удобно" Рассказали спасатели

Ранее мы писали, что наглый кот из Петербурга нашел себе дом.

Фото: vk.com/koshkispas