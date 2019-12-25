Волонтеры очистят Канонерский остров на чемпионате по сбору мусора

На Канонерском острове в Петербурге 4 сентября состоится экобатл (соревнования по сбору мусора). Принять участие в экологическом батле может любой желающий – для этого достаточно зарегистрироваться. Об этом сообщило Всероссийское Общество Охраны Природы.
Мероприятие проводится совместно с амбассадором Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений Всероссийского общества охраны природы, "Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область-2020" Валерией Тулаевой.
Встреча заплонирована на 11:00 на Канонерском острове. Регистрация и подробная информация по ссылке: https://voop.spb.ru/news/7825/
Жители Мурино жалуются на горы мусора у подъездов.
Фото: ВКонтакте / Всероссийское Общество Охраны Природы
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