Волонтеры очистят Канонерский остров на чемпионате по сбору мусора

Мероприятие состоится 4 сентября.

На Канонерском острове в Петербурге 4 сентября состоится экобатл (соревнования по сбору мусора). Принять участие в экологическом батле может любой желающий – для этого достаточно зарегистрироваться. Об этом сообщило Всероссийское Общество Охраны Природы.

Мероприятие проводится совместно с амбассадором Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений Всероссийского общества охраны природы, "Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область-2020" Валерией Тулаевой.

Встреча заплонирована на 11:00 на Канонерском острове. Регистрация и подробная информация по ссылке: https://voop.spb.ru/news/7825/

Жители Мурино жалуются на горы мусора у подъездов.

Фото: ВКонтакте / Всероссийское Общество Охраны Природы