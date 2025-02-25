Волонтёры нашли кошку, которую выбросили с площадки у "Ласточкиного гнезда"

Муся самостоятельно пытается вернутья домой, ей на помощь выдвинулись спасатели.

Крымские волонтеры нашли кошку, которую 23 февраля петербуржец выбросил с 40-метровой площадки у "Ласточкиного гнезда". Животному удалось выжить. В настоящее время Муся находился на обрыве около камней, вблизи туристического комплекса. В настоящее время за питомцем выдвинулись спасатели. Сотрудница музея Татьяна, ведущая его социальные сети, рассказала журналистам "РИА Новостям" ранее, что что Муся жила у "Ласточкиного гнезда" не менее десяти лет. Котенок родился на территории, прилегающей поблизости от данной локации.

Ранее сотрудники замка-музея считали, что их любимая кошка не выжила. К такому выводу местные сотрудники пришли после того, как им не удалось найти следы животного после того, как посетитель "Ласточкиного гнезда" выбросил Мусю с высоты. В сообщении туристического объекты указали, что сейчас идет третий день с того инцидента, поэтому с каждым днем надежды на спасение животного остается все меньше.

Она была очень ласковой, никогда не проявляла никакой агрессии, нравилась туристам и позировала им. Нам очень жаль, что произошло такое несчастье. Выжить кошка вряд ли могла – она явно упала в море... сотрудница Татьяна в комментарии "РИА Новостям"

Ранее официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который в воскресенье скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты. Фигурант расследования признался, что именно он сбросил животное с обрыва. Местная полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ за жестокое обращение с животными.

Петербуржец, который бросил кошку на скалы в Ялте, помещен в стационар.

Фото и видео: Telegram / BAZA, Фото / Крым 24 Новости