Волонтеры нашли истощенную самку тюленя напротив частного дома под Выборгом

Добровольцы проекта "Фонд друзей балтийской нерпы" обнаружили серую тюлениху у частного дома недалеко от Выборга. Животное долго пробыло без воды и находилось в обезвоженном состоянии. Информация об этом появилась в сообществе "Спасение тюленей 699-23-99" во ВКонтакте.
Тюлениха уже доставлена в центр изучения и сохранения животных в Репино. Сейчас ее спасением заняты специалисты. Каким образом морское млекопитающее могло попасть на территорию города, остается загадкой.
Напомним, что связаться с центром можно по телефону 8 (812) 699-23-99.
Ранее мы сообщали о том, что в лесу у Финского залива нашли ослабшего и поклеванного птицами серого тюлененка.
Фото: ВКонтакте / sealrescue
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