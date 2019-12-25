Волонтеры нашли истощенную самку тюленя напротив частного дома под Выборгом

Животное спас "Фонд друзей балтийской нерпы".

Добровольцы проекта "Фонд друзей балтийской нерпы" обнаружили серую тюлениху у частного дома недалеко от Выборга. Животное долго пробыло без воды и находилось в обезвоженном состоянии. Информация об этом появилась в сообществе "Спасение тюленей 699-23-99" во ВКонтакте.

Тюлениха уже доставлена в центр изучения и сохранения животных в Репино. Сейчас ее спасением заняты специалисты. Каким образом морское млекопитающее могло попасть на территорию города, остается загадкой.

Напомним, что связаться с центром можно по телефону 8 (812) 699-23-99.

Ранее мы сообщали о том, что в лесу у Финского залива нашли ослабшего и поклеванного птицами серого тюлененка.

Фото: ВКонтакте / sealrescue