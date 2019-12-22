В лесу у Финского залива нашли ослабшего и поклеванного птицами серого тюлененка

Малыша отправили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.

В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в областном Репино прибавление – к специалистам поступил 17-й пациент. Как рассказали в пресс-службе Водоканала, который также участвует в программе по спасению тюленей, в лесу у Финского залива 1 апреля обнаружили щенка серого тюленя.

Малыш оказался довольно далеко от воды и явно долго полз за помощью – тюлененок сильно ослабел от пути и нападения птиц и полинял, а также весил лишь 10 кг при норме в 40 кг и был обезвожен.

В марте, напомнили специалисты, в Центр приехало сразу пять новых пациентов: три малыша серого тюленя и два белька балтийской кольчатой нерпы. Первого тюлененка нашли 26 марта в Сосновом Бору, самочка была сильно истощена и страдала от легочных и кишечных паразитов. Малышку в тяжелом состоянии поместили в карантинный бокс для индивидуального лечения. Второго пациента с травмой передней ласты и слишком тонким для жизни в море слоем подкожного жира обнаружили в Сестрорецке, третий, белёк весом всего в 6,5 килограмм, сам пополз к людям по льду у станции Александровская. Двух других малышей нашли в Кингисеппском районе и в поселке Комарово, оба пострадали от птиц и были измучены. Каждого щенка поместили в карантинные боксы и даже назначили курсы антибиотиков.

На данный момент в Репино реабилитируют 16 животных, среди которых четыре серых тюленя, семь балтийских нерп и пять ладожских кольчатых нерп. Всех нерпят и тюленят выходят специалисты, а затем выпустят в привычную среду. В Центре морских млекопитающих напомнили, что теплой весной в Курортном районе Петербурга часто могут встречаться ослабшие щенки тюленей и нерп, поэтому при таких находках необходимо сразу позвонить в Фонд друзей балтийской нерпы по телефону 8 (812) 699-23-99.

А первым пациентом Центра стала маленькая нерпа, нареченная Ксюшей. Ее нашли в феврале у яхт-клуба "Балтиец".

Фото: пресс-служба Водоканала