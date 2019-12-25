В Сестрорецке удалось спасти еще одного детеныша балтийской нерпы

Малышка была очень напугана.

В субботу, 14 марта, жители Петербурга, гулявшие у стоянки катеров на мысе Дубковский заметили на льду детеныша балтийской нерпы. Об этом рассказали в группе "Спасение тюленей", социальной сети "Вконтакте".

В то время как спасатели спешили к нерпенку, малышка чего-то испугалась и нырнула в воду с высокой льдины. Позднее её отыскали на прибрежном битом льду, откуда и спасли. Участиники операции отметили, что сначала нерпа была очень напугана и пыталась кусаться.

В "Фонде друзей балтийской нерпы" рассказали, что спасенная весит чуть больше пяти килограммов, и что самостоятельно она могла бы не выжить. Сейчас новая подопечная находится в безопасности.

Напомним, что имя нерпам выбирают после того, как они полностью восстановятся.

Ранее мы писали, что спасенная маленькая нерпа Ксюша чувствует себя хорошо.

Фото: vk.com/sealrescue