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Волонтеры из Ленобласти приютят домашних животных мобилизованных горожан
Сегодня, 18:13
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Волонтеры из Ленобласти приютят домашних животных мобилизованных горожан

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Для того чтобы оставить животного волонтерам, нужно заполнить анкету на сайте благотворительной организации.

Программу опеки над домашними животными для мобилизованных горожан запустили волонтеры фонда помощи бездомным животным "Я свободен". Об этом рассказали в пресс-службе администрации области. 

Для того чтобы оставить животного волонтерам, нужно заполнить анкету на сайте благотворительной организации. Затем сотрудники фонда подберут для питомца ответственные руки. Животное гарантировано вернут хозяину после его возращения.

Ранее Piter.TV пообщался с представителями организаций и узнал, как изменился приток четвероногих подопечных в связи с последними событиями.

Фото: phxere

Теги: волонтеры, домашние животные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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