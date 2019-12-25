Что изменилось для петербургских приютов для животных во время частичной мобилизации и как им помочь

Piter.TV пообщался с представителями организаций и узнал, как изменился приток четвероногих подопечных в связи с последними событиями.

Как и для любого крупного мегаполиса, ситуация с бездомными животными для Петербурга остается напряжённой в любые времена. Сейчас вопрос стоит особенно остро – многие хозяева четвероногих, получившие повестку или покинувшие страну по собственной инициативе, не знают, куда пристроить своих питомцев. В таком отчаянном положении многие привыкшие к комфорту кошки и собаки оказываются на улице. Шансы выжить в таком случае у них минимальные.

С трудностями столкнулись и приюты для животных, которые в последнее время получают в разы больше заявок. Piter.TV обратился в подобные организации и узнал, насколько изменилась ситуация за последнюю неделю.

Владелица приюта для собак и кошек "КотКурорт" в Репино Ольга Прибыш рассказала нам, что число постояльцев действительно заметно увеличилось. Люди звонят и надеются сдать животных в срочном порядке. Поскольку перевезти питомцев через границу долго и проблемно, многие просят забрать их в ультимативной форме. Поступают обращения и от одиноких мобилизованных мужчин без семьи.

Также Ольга отметила, что активность со стороны частных спонсоров, на деньги которых и существуют абсолютное большинство приютов, тоже уходит в минус.

Помощь приюту сократилась – у людей сейчас другие заботы. Мы живём исключительно на частные поступления, которые нам присылают неравнодушные граждане. Сейчас эти суммы стали намного меньше, поэтому ситуация для нас пока не радужная. Ольга Прибыш, владелица приюта "КотКурорт"

По словам нашей собеседницы, привлечь средства в тех же объёмах, что и раньше, нет никакой возможности. У приюта была запланирована стройка нового здания на подаренном участке. Проект был уже подготовлен, но все привлечённые ранее инвесторы не готовы его профинансировать.

Загадывать что-то на завтрашний день вообще сложно. Пока живём по принципу "здесь и сейчас", а что будет завтра – покажет время. Ольга Прибыш, владелица приюта "КотКурорт"

Мы также пообщались с руководителем приюта для бездомных животных "Красное Село" Галиной Астаховой. Пенсионерка купила дом с участком в Ленобласти на средства от проданной квартиры и основала собственную благотворительную организацию. Женщина подтвердила, что статистика по "брошенкам", к сожалению, продолжает расти.

Люди выбрасывают по 2-3 кошки сразу, та же ситуация с собаками. Кормить животных нечем. Многие люди увольняются и становятся неспособными содержать питомцев. Галина Астахова, руководитель приюта "Красное Село"

Число людей, которые не готовы оставить животных в беде, никак не изменилось, однако объём помощи стал меньше, подчеркнула Галина. Если раньше благотворители переводили в среднем по 500 рублей на поддержку приюта, сейчас сумма сократилась до 100-200 рублей. Для приюта складывается плачевная ситуация, особенно с кормами.

Приюты физически и материально не справляются с наплывом животных, поэтому обращаться можно не только к ним: возникшую проблему пытаются решить неравнодушные россияне по всей стране. Так, мобилизованные граждане, у которых нет возможности оставить своего четвероногого друга у друзей или родственников, могут найти животному опекуна в специальном Telegram-канале. Там же можно сообщить о готовности взять к себе питомцев, которые рискуют потерять свой дом. Речь идёт не только о кошках и собаках, но и о более экзотичных друзьях человека – от крыс до улиток.

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