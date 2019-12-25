В Петербурге ищут жилье молодой маме с ДЦП, работающей курьером

Девушка сбежала из семьи гражданского мужа, потому что его родители пьют и дебоширят.

Петербургские волонтеры помогают молодой матери Ксении обрести жилье. Девушка работает доставщиком еды с ребенком на руках. Об этом пишет "Комсомольская правда – Санкт-Петербург".

По данным издания, Ксения сбежала из семьи гражданского мужа, потому что его родители пьют и дебоширят. Неравнодушные петербуржцы забрали молодую маму из маргинальной квартиры. Малыша и мать накормили, помыли, подстригли и дали им новую одежду. Однако всех нужных документов у них нет.

По словам волонтеров, родные девушки готовы ее принять только на праздники.

Не особо хочет кто-то помогать. Мы в поисках социального жилья в Петербурге. Отметили они

У молодой мамы легкая форма ДЦП, но она старается изо всех сил достойно воспитывать годовалого сына. Ксения работает курьером, а в свободное время бегает марафоны. В городском комитете по социальной политике обещали разобраться в ситуации.

Ранее мы писали, что в Петербурге ищут родных немого подростка, попавшего в больницу.

Фото: spb.kp.ru