Волонтеры и муниципалы привели в порядок озеро Донцо в Волосовском районе

Водоем отчистили от мусора.

Владелица дачного участка в Волосовском районе поблагодарила губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за работу муниципальных властей и волонтеров по отчистке воды и берегов местной достопримечательности – озера Донцо. Об этом сообщил 47channel.

Изначально женщина обратилась в издание с жалобой на безответственных туристов, которые регулярно вредят природным красотам и портят вид "Ленинградских Мальдив" горами мусора.

С проблемой удалось справиться силами добровольцев и местных властей за лето этого года. Сейчас местные жители снова могут любоваться видами озера.

Ранее мы рассказали о том, что грибники нашли 29 коробок с вакциной против гриппа в лесу Тосненского района.

Фото: izverzhenie-vulkana.ru