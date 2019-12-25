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Волонтеры и муниципалы привели в порядок озеро Донцо в Волосовском районе
Сегодня, 16:41
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lizapoluda

Волонтеры и муниципалы привели в порядок озеро Донцо в Волосовском районе

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Водоем отчистили от мусора.

Владелица дачного участка в Волосовском районе поблагодарила губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за работу муниципальных властей и волонтеров по отчистке воды и берегов местной достопримечательности – озера Донцо. Об этом сообщил 47channel.

Изначально женщина обратилась в издание с жалобой на безответственных туристов, которые регулярно вредят природным красотам и портят вид "Ленинградских Мальдив" горами мусора.

С проблемой удалось справиться силами добровольцев и местных властей за лето этого года. Сейчас местные жители снова могут любоваться видами озера.

 Ранее мы рассказали о том, что грибники нашли 29 коробок с вакциной против гриппа в лесу Тосненского района.

Фото: izverzhenie-vulkana.ru

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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