Грибники нашли 29 коробок с вакциной против гриппа в лесу Тосненского района

Находка промаркирована штампом "Госзакупка".

Во вторник. 11 августа, в лесу у станции Стекольный в Тосненском районе Ленинградской области найдено 29 коробок с упаковками вакцины против гриппа. Об этом сообщил телеканал "78".

Отметим, что обнаруженные коробки помечены маркировкой "Госзакупка". В каждой из них находилось по 90 упаковок лекарства "Ультрикса Форт". Прошлогодние образцы вскрыты, однако отдельные упаковки не тронуты.

Сейчас на месте обнаружения находки работают представители администрации Тосненского района, сотрудники Роспотребнадзора, профессиональные экологи и сотрудники полиции.

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Фото: ВКонтакте / stoplistspb