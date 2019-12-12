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Грибник обнаружил человеческие кисти у реки Вьюн в Ленобласти
Сегодня, 9:59
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Грибник обнаружил человеческие кисти у реки Вьюн в Ленобласти

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Об этом мужчина сообщил председателю СНТ, которое находится по соседству.

В воде у реки "Вьюн" в Приозерском районе Ленобласти обнаружили человеческие останки. Их направили в морг, сообщил  Piter.TV источник в правоохранительных органах. 

Заявление в полицию поступило 20 августа от председателя СНТ "Вайсиеки". Выяснилось, что ранее ему на мобильный телефон позвонил мужчина по имени Ренат и рассказал о том, что во время сбора грибов он обнаружил в реке останки человека.

В результате выезда оперативников на место были найдены руки, связанные скотчем. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рабочий упал со столба в Тосно. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: грибник, останки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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