Грибник обнаружил человеческие кисти у реки Вьюн в Ленобласти

Об этом мужчина сообщил председателю СНТ, которое находится по соседству.

В воде у реки "Вьюн" в Приозерском районе Ленобласти обнаружили человеческие останки. Их направили в морг, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявление в полицию поступило 20 августа от председателя СНТ "Вайсиеки". Выяснилось, что ранее ему на мобильный телефон позвонил мужчина по имени Ренат и рассказал о том, что во время сбора грибов он обнаружил в реке останки человека.

В результате выезда оперативников на место были найдены руки, связанные скотчем.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рабочий упал со столба в Тосно.

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