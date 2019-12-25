Рабочий упал со столба в Тосно

Мужчина повредил спину.

В пятницу, 7 августа, в лесополосе города Тосно рабочий 1974 года рождения упал со столба. Об этос Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Проишествие произошло примерно в 15:00 по адресу: улица Блинникова, дом 6 рядом с просекой, сделанной специально для столбов. Пострадавший получил травмы спины.

Сведения были переданы в Центр управления в кризисных ситуациях: сейчас мужчине оказывают помощь.

Ранее мы рассказали о том, что в Бокситогорском районе мужчина упал с крыши пятиэтажки.

Фото: Piter.TV