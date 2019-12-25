В Бокситогорском районе мужчина упал с крыши пятиэтажки

На место выехали сотрудники скорой помощи.

В пятницу, 7 августа, в поселке Ефимовский Бокситогорского района мужчина упал с крыши пятиэтажного дома. Об этом Piter.TV узнал от источника в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме № 3. Вызов в ДДС поступил днем, примерно в 14:30.

Пострадавший был обнаружен у подъезда №4, о его состоянии в данный момент ничего не известно. На место выехали сотрудники службы 03 с целью проведения госпитализации.

Ранее мы рассказали о том, что девушка выпала из окна многоэтажного дома в Тихвине.

Фото: Piter.TV