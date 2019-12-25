Девушка выпала из окна многоэтажного дома в Тихвине

Пострадавшая получила травмы, но сталась жива.

В понедельник, 7 августа, в 5 микрорайоне города Тихвин молодая женщина выпала из окна многоэтажного дома. Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, пострадавшая осталась жива.

Инцидент произошел в доме № 19 примерно в 12:20. В результате падения девушка получила травмы и кричала от боли. Предположительно пострадавшая сорвалась с высоты 3 или 4 этажа: очевидцы нашли ее у первого подьезда вблизи детской площадки.

На место проишествия выехали сотрудники скорой помощи. Женщина была госпитализирована.

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Фото: Piter.TV