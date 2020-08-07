На видео попал момент смертельного наезда Zotye на женщину в Шушарах

Погибшая пыталась перебежать шоссе, однако споткнулась и упала лицом на асфальт.

В ночь на 7 августа в Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Около 00:02 на Московском шоссе в Шушарах мужчина за рулем автомобиля Zotye сбил женщину 20-25 лет. Момент наезда иномарки на пешехода попал на видео.

На записи видно, что женщина пыталась перебежать шоссе вне зоны пешеходного перехода. Посреди проезжей части она споткнулась и упала лицом на асфальт. Водитель иномарки не успел затормозить и проехал прямо по упавшей женщине. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшей.

Ранее мы писали, что пострадавшие на Кадетской линии пешеходы получили травмы средней тяжести.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.