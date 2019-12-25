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К работе на саммите "Россия-Африка" привлечены более 800 волнтёров
Сегодня, 14:18
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К работе на саммите "Россия-Африка" привлечены более 800 волнтёров

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Все добровольцы уже прошли предварительный отбор. По окончании обучения для них откроют тренинги на объектах саммита.

К проведению саммита "Россия – Африка" привлекут 825 добровольцев. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Среди волонтёров будет насчитывается 599 жителей Северной столицы. Ещё 226 человек приехали из других регионов страны.

Волонтёры должны будут оказать участникам мероприятия информационную и логистическую поддержку в "Экспофоруме", аэропорту "Пулково", на Московском вокзале, в отелях и пунктах аккредитации. Все добровольцы уже прошли предварительный отбор. По окончании обучения для них откроют тренинги на объектах саммита.

Ранее мы сообщили о том, что участок на юге ЗСД закроют для грузовиков для проведения саммита "Россия-Африка".

Фото:  kremlin.ru

Теги: саммит россия африка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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