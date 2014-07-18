Участок на юге ЗСД закроют для грузовиков для проведения саммита "Россия-Африка"

Большегрузы не смогут проехать от набережной реки Екатерингофки до КАД (Юг) и от КАД (Юг) до Екатерингофки в период с 26 по 30 июля.

Во время саммита "Россия —Африка" для грузового транспорта введут ограничения движения на южном участке ЗСД. Об этом сообщила пресс-служба АО.

Большегрузы не смогут проехать от набережной реки Екатерингофки до КАД (Юг) и от КАД (Юг) до Екатерингофки в период с 26 по 30 июля. В зону ограничения также войдут все съезды.

Представители АО "ЗСД" просят водителей учитывать информацию и при планировании маршрута использовать навигатор, а также не отвлекаться от дороги, соблюдая ПДД.

Ранее мы сообщили о том, что работы по ликвидации колейности на КАД завершили досрочно.

Фото: пресс-служба АО "ЗСД"