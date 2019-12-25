Работы по ликвидации колейности на КАД завершили досрочно

Специалисты трудились на третьей и четвёртой полосах на участке между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе.

Дорожники смогли досрочно завершить работы по ликвидации колейности проезжей части на внутреннем кольце КАД. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты трудились на третьей и четвёртой полосах на участке между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе. Временные средства организации дорожного движения уже демонтированы, движение по участку осуществляется в штатном режиме по всем полосам.

Напомним, что устранение колейности на КАД началось 2 июля: закончить мероприятия планировали 23 июля.

Ранее мы сообщили о том, что на севере КАД опрокинулся грузовик.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"