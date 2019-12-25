Волонтеры Петербурга продолжают помогать медикам

В среднем 18 волонтеров каждый день помогают посетить медикам более чем 500 адресов.

Проект #Подвезиврача продолжает работу в Петербурге. Волонтеры подвозят медиков на личном транспорте на вызовы к больным. В пресс-службе Смольного уточнили, что ежедневно 18 добровольцев помогают медикам посетить более чем 500 адресов.

Помимо этого волонтеры-медики работают в больницах: в "красной зоне" работают 20 человек, 38 человек – в "зеленой". В колл-центрах городских поликлиник оказывают помощь 16 добровольцев, 43 – проводят термометрию на входе в поликлиники. Волонтеры с медицинским образованием помогают младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказывают психологическую поддержку пожилым людям.

Всего по данным Смольного в Петербурге более 81 тысячи добровольцев, которые работают в разных сферах.

Ранее мы писали, что добровольцы Ленобласти попали в топ-10 российских волонтерских организаций.

Фото: Piter.tv