Добровольцы Ленобласти попали в топ-10 российских волонтерских организаций

Эксперты Ассоциации волонтерских центров высоко оценили ресурсы ленинградских волонтеров.

Ассоциация волонтерских центров России включила Ленинградское объединение волонтеров в десятку лучших добровольческих центров страны. Созданный в марте 2020 года Ресурсный добровольческий центр Ленобласти заслужил признание и высокие оценки экспертов благодаря активности региональных волонтеров и их существенному вкладу в развитие региона.

В 2021 году ленинградские волонтеры помогали организовывать и проводить 30 мероприятий, включая лыжный марафон, День донора, аллею #МыВместе, флешмоб в честь Дня Космонавтики, областную неделя добра, передвижную экспозицию "Поезд Победы", работали в сфере инклюзивного волонтерства и ухаживали за людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Главный офис Ресурсного добровольческого центра расположен в Гатчине.

Ранее волонтеры очистили более 1,5 км вдоль Лиговского канала от мусора и опасных отходов.

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