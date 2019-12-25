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Добровольцы Ленобласти попали в топ-10 российских волонтерских организаций
Сегодня, 18:23
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Добровольцы Ленобласти попали в топ-10 российских волонтерских организаций

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Эксперты Ассоциации волонтерских центров высоко оценили ресурсы ленинградских волонтеров.

Ассоциация волонтерских центров России включила Ленинградское объединение волонтеров в десятку лучших добровольческих центров страны. Созданный в марте 2020 года Ресурсный добровольческий центр Ленобласти заслужил признание и высокие оценки экспертов благодаря активности региональных волонтеров и их существенному вкладу в развитие региона.

В 2021 году ленинградские волонтеры помогали организовывать и проводить 30 мероприятий, включая лыжный марафон, День донора, аллею #МыВместе, флешмоб в честь Дня Космонавтики, областную неделя добра, передвижную экспозицию "Поезд Победы", работали в сфере инклюзивного волонтерства и ухаживали за людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Главный офис Ресурсного добровольческого центра расположен в Гатчине.

Ранее волонтеры очистили более 1,5 км вдоль Лиговского канала от мусора и опасных отходов.

Фото: Pexels

Теги: волонтеры ленобласти, добровольцы, инклюзивное волонтерство, региональный штаб всероссийской акции взаимопомощи, ресурсный добровольческий центр ленинградской области, топ-10
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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