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Волонтеры Петербурга будут помогать людям с ВИЧ по всей России
Сегодня, 16:52
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smirenny

Волонтеры Петербурга будут помогать людям с ВИЧ по всей России

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В Северной столице запустили новый проект.

Во вторник, 4 августа, стало известно, что петербургский фонд "Позитивная волна" создал проект, в котором волонтеры из Петербурга дистанционно смогут помогать людям с ВИЧ по всей России.

Для общения с волонтерами проекта "Добрый психолог" можно будет использовать соцсети, мессенджеры и сайт проекта. Консультация будет индивидуальная: анонимность и конфиденциальность гарантируется. Сейчас волонтеры проходят обучение. 

Ранее мы писали, что тиктокера из Таджикистана нашли задушенным в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: вич, психологическая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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