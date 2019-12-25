Волонтеры Петербурга будут помогать людям с ВИЧ по всей России

В Северной столице запустили новый проект.

Во вторник, 4 августа, стало известно, что петербургский фонд "Позитивная волна" создал проект, в котором волонтеры из Петербурга дистанционно смогут помогать людям с ВИЧ по всей России.

Для общения с волонтерами проекта "Добрый психолог" можно будет использовать соцсети, мессенджеры и сайт проекта. Консультация будет индивидуальная: анонимность и конфиденциальность гарантируется. Сейчас волонтеры проходят обучение.

Ранее мы писали, что тиктокера из Таджикистана нашли задушенным в Петербурге.

Фото: pixabay