Волонтеры Ленинградской области отозвались на более 200 заявок

На круглосуточную "горячую линию", действующую по всей Ленобласти, Ленобласти, уже поступило более 200 заявок от пожилых людей. На каждую из них отреагировали добровольцы проекта #Мывместе. Об этом сообщает пресс-служба администрации 47-ого региона.
Согласно информации комитета по молодёжной политике Ленобласти, больше всего заявок зафиксировано во Всеволожском районе. Кроме того, волонтёров все чаще вызывают жители СНТ в Волоховском, Приозерском и Лужском районах.
Напомним, что участники проекта #МыВместе оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам – покупают продукты питания, средства первой необходимости и лекарства, решают бытовые вопросы.
Воспользоваться услугами добровольцев можно, воспользовавшись телефонами Единых дежурно-диспетчерских служб районов и волонтерских штабов. Кроме того, для пожилых граждан доступна "Горячая линия" Общероссийского Народного Фронта 8 800 200 34 11.
Присоединиться к волонтерским организациям на период эпидемии может любой совершеннолетний гражданин, не имеющий признаков ОРВИ и не страдающих хроническими заболеваниями. старше 18 лет без признаков гриппа, ОРВИ и хронических заболеваний органов дыхательной системы. Для этого необходимо зарегистрироваться на одном из сайтов: мывместе2020.рф или добро.рф.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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