Выборгские депутаты наладили бесконтактную доставку продуктов одиноким пенсионерам

В продуктовый набор входят макаронные изделия, консервы, гречка, сахар, чай, растительное масло, сладости и антибактериальное мыло.

С 31 марта Ленинградская область перешла на строгий режим самоизоляции. Согласно постановлению, подписанному Александром Дрозденко, люди старше 65 лет во время изоляции не должны выходить из квартир.

В связи со сложившейся ситуацией местные жители, молодежные волонтеры и предприятия начали помогать пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств, оплате услуг ЖКХ и многом другом.

Не остались в стороне и депутаты МО "Город Выборг", которые организовали доставку продуктов первой необходимости самой уязвимой части населения Выборга. По словам депутата 11 округа Михаила Макарова, у каждого городского депутата несколько десятков человек на округе, которым нужна подобная помощь.

В первую очередь помогаем одиноким, лежачим и маломобильным пенсионерам. Перед тем как организовать помощь – мы предварительно всех обзваниваем и предупреждаем о визите. Также соблюдаем меры предосторожности – соблюдаем дистанцию, ходим в масках и перчатках.

В дополнение к продуктам первой необходимости, пожилые жители 16 округа получат банку меда, корень имбиря и лимон. Депутат округа Александр Петров подчеркнул, что в случае необходимости визиты к пенсионерам продолжатся.

Наша общественная приемная открыта для всех, в ежедневном режиме мы работаем с активом округа в телефонном режиме. Вместе с продуктами первой необходимости мы распространяем по округу памятку с основными номерами телефонов, по которым можно обратиться за помощью, и рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В ближайшие дни к доставке продуктов присоединятся и другие депутаты МО "Город Выборг". В Выборгском районе создан и работает оперативный штаб по обработке заявок на доставку продуктов первой необходимости. Оставить заявку можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 8(81378) 2-21-75.

Видео: Piter.TV

Фото: газета "Выборг, общественная приемная 16 округа