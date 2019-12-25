Волонтеры Конституции будут дежурить в большинстве районов Ленобласти

На больших территориях развернут несколько пунктов.

Со следующего понедельника, 15 июня, волонтеры Конституции начнут работу в в районных центрах 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

В ряды добровольцев вступило более 1000 человек. Обучение прошли уже 350человек.

Отмечается, что в крупных районах жители смогут проголосовать в нескольких пунктах: так, В Гатчинском и Кингисеппском районах из будет два, а во Всеволожском районе - три.

Пункты будут располагаться по следующим адресам:

Всеволожск, Александровская ул., 75, корп. 1 — Котово Поле;

г. Всеволожск, пр. Октябрский, д.85 — Торговый центр "Юбилейный";

г. Всеволожск, ул. Московская, д.6 — КДЦ "Южный";

г. Гатчина, ул. Ген Кныша, д. 2А — ТРК "Пилот";

г. Гатчина, ул. Пушкинское шоссе , д.15 — Торговый центр "CUBUS";

г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 9 — ТРК "Норд";

г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.42 — Торговый центр "CUBUS";

г. Кировск, ул. Набережная, д. 15 — Торговый центр "Набережный";

г. Подпорожье, ул. Свирская д.31-37 — Городская площадь;

г. Сланцы, ул. Ленина, д. 21 — МКУК "Сланцевская библиотека";

г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 5 — МБУ "Бокситогорский культурно-досуговый центр";

г. Волосово, пр. Вингиссара, д.57 — ГДЦ "Родник";

г. Волхов, ул. Профсоюзов, д.13 — Торговый центр "Восток";

г. Выборг, ул. Димитрова, д. 5 — МАУ "Дом молодежи";

г. Кириши, пр. Героев, д.33 — Торговый центр "Кириши плаза";

г. Лодейное поле, ул. Ленина,д.28 — ГБУК ЛО "Лодейнопольский театр-студия "Апрель";

г. Луга, пр. Урицкого, д.77 к.3 — Супермаркет "Лента";

г. Приозерск , ул. Северопарковая, д.1 — ТЦ "Северопарковый";

г. Сосновый бор, ул. Солнечная д.12 — ТРК "Галактика";

г. Тихвин, 1 микрорайон, д.27 — отделение Сбербанка;

г. Тосно, ул. Боярова, д.4А — Супермаркет "Лента";

пос. Большая Ижора (Ломоносовский район), Приморское шоссе, д. 15 — Районный Центр Культуры и Молодежных Инициатив.



Ранее мы рассказали о том, что волонтеры передадут подарки новорожденным в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области