Волонтеры Дома молодежи бесплатно раздадут маски

Социальная акция будет проходить 14 ноября и 15 ноября.

В Выборге, который с 1 октября находится в "красной" зоне, волонтеры раздадут жителям гигиенические маски для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, социальная акция будет проходить два дня, 14 ноября и 15 ноября, у железнодорожного вокзала и гипермаркета "Лента" Начало в 12.00.

Выдача масок организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Отметим, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 года №31 во всех регионах страны люди обязаны носить гигиенические маски в общественных местах и транспорте, в том числе в такси, на парковках, в лифтах в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Советский проверили соблюдение санитарных требований.

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