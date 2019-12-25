Волонтеры "Добродомика" продолжают доставлять продукты пожилым людям

За выходные волонтеры планировали объехать около 200 адресов.

Благотворительная организация "Добродомик" организовала акцию "Добродоставка" – волонтеры привозят продукты и товары первой необходимости пожилым людям.

Так, за выходные волонтеры планировали объехать порядка 200 адресов. Отметим, что неравнодушные горожане передают пакеты с продуктами в масках и перчатках, соблюдая при этом необходимые нормы по безопасности. Также волонтеры делают фотоотчет, который можно посмотреть в социальных сетях проекта.

Сейчас "Добродоставка" запущена в трех регионах: Петербург, Москва и Новосибирск.

Ранее мы писали, что петербуржец провел акцию в поддержку самоизоляции.

Фото: "#ДОБРОДОМИК - БЛАГОДАРНЫЕ ОБЕДЫ ПЕНСИОНЕРАМ" / Вконтакте