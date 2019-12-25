"Не выходи из комнаты": петербуржец провел акцию в поддержку самоизоляции

По заветам Иосифа Бродского.

Вечером 28 марта петербуржцы поделились в соцсетях фотографиями неизвестного парня.

Молодой человек вышел на Невский проспект и спустился в метро с плакатом, строки на котором гласили "Не выходи из комнаты! Не совершай ошибку". Это, конечно же, отсылка к стихотворению Иосифа Бродского.

В комментариях к фото петербуржцы разделились на два лагрея: кому-то акция пришлась по душе, а кто-то отметил, что парень сам вышел из дома и совершил ошибку, к тому же он был без маски.

Ранее мы писали, что МЧС напоминает петербуржцам, чем грозит нарушение карантина.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте