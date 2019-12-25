  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Не выходи из комнаты": петербуржец провел акцию в поддержку самоизоляции
Сегодня, 16:27
124
smirenny

"Не выходи из комнаты": петербуржец провел акцию в поддержку самоизоляции

0 0

По заветам Иосифа Бродского.

Вечером 28 марта петербуржцы поделились в соцсетях фотографиями неизвестного парня. 

Молодой человек вышел на Невский проспект и спустился в метро с плакатом, строки на котором гласили "Не выходи из комнаты! Не совершай ошибку". Это, конечно же, отсылка к стихотворению Иосифа Бродского. 

В комментариях к фото петербуржцы разделились на два лагрея: кому-то акция пришлась по душе, а кто-то отметил, что парень сам вышел из дома и совершил ошибку, к тому же он был без маски.

Ранее мы писали, что МЧС напоминает петербуржцам, чем грозит нарушение карантина.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: карантин, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии