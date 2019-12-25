Волонтеров Ленобласти обеспечат масками и антисептиками

Добровольцы покупают продукты и лекарства для пенсионеров на период их самоизоляции.

Волонтерам из Гатчины отправили партию масок и антисептиков. Средства индивидуальной защиты также получат волонтеры из других населенных пунктов Ленобласти, сообщила пресс-служба правительства.

Добровольцам направят 4 тыс.масок и антисептиков. Их закупили комитет по молодежной политике Ленобласти и Общероссийский народный фронт.

Напомним, в условиях распространения коронавирусной инфекции гражданам старше 65 лет запрещено выходить из дома. В связи с этим с покупками продуктов и лекарств пожилым людям помогают волонтеры. На данный момент в их ряды вступили 150 человек.

В Петербурге врачи и волонтеры Петербурга получат бесплатный "Подорожник" на время карантина.

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