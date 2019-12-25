Врачи и волонтеры Петербурга получат бесплатный "Подорожник" на время карантина

Всего будет выдано 2000 электронных карт.

В воскресенье, 29 марта, стало известно, что медики и волонтеры Северной столицы получат бесплатные "Подорожники". Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора города.

Специалисты, которые вынуждены работать во время нерабочей недели, получат две тысячи электронных карт для бесплатных поездок на общественном транспорте.

Карты предназначаются специалистам, которые будут выезжать к маломобильным и пожилым людям, а также медикам и социальным работникам старше 55(для женщин) и 60(для мужчин) лет.

Ранее мы писали, что льготный проезд в метро сохранится для ветеранов и доноров.

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