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Врачи и волонтеры Петербурга получат бесплатный "Подорожник" на время карантина
Сегодня, 11:26
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arteliseev

Врачи и волонтеры Петербурга получат бесплатный "Подорожник" на время карантина

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Всего будет выдано 2000 электронных карт.

В воскресенье, 29 марта, стало известно, что медики и волонтеры Северной столицы получат бесплатные "Подорожники". Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора города. 

Специалисты, которые вынуждены работать во время нерабочей недели, получат две тысячи электронных карт для бесплатных поездок на общественном транспорте.

Карты предназначаются специалистам, которые будут выезжать к маломобильным и пожилым людям, а также медикам и социальным работникам старше 55(для женщин) и 60(для мужчин) лет.

Ранее мы писали, что льготный проезд в метро сохранится для ветеранов и доноров. 

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, подороник, проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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