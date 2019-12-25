Волонтер из Московской области спасла жизнь пенсионерке из Петербурга по телефону

Пенсионерка позвонила на горячую линию психологической помощи #МыВместе.

В четверг, 14 мая, стало известно, что волонтер из Московской области спасла жизнь петербургской пенсионерке.

Пожилая женщина позвонила на горячую линию психологической помощи #МыВместе. В ходе разговора с женщиной, волонтер поняла, что та находится в остром соматическом состоянии, предположительно, связанным с ишемическим инсультом. Бабушка не помнила свой адрес и номера телефонов родственников.

Девушка попросила прочесть названия на упаковках выписанных врачом лекарств, чтобы уточнить диагноз. Так она смогла узнать адрес и телефон пенсионерки, а затем срочно вызвала помощь. Волонтер позвонила в районную поликлинику по адресу и смогла вызвать скорую.

Ранее мы писали, что в Петербурге блокадница стала волонтёром.

Фото: pixabay