В Петербурге блокадница стала волонтёром

Она развозит продукты и вещи на своей машине.

В Петербурге 81-летняя блокадница-волонтёр продолжает свою деятельность, несмотря на коронавирус. Она развозит нуждающимся продукты и другие товары первой необходимости в период пандемии.

Женщине не страшен вирус: она работает и за водителя, и за грузчика, и за диспетчера. В автомобиле Галины Ивановны крупы, колбаса, консервы.

Каждое утро блокадница садится за руль, чтобы успеть объехать всех, кто нуждается в помощи.

Напомним, что Яковлева Галина Ивановна является создателем благотворительного фонда "Доброта". На сегодняшний день у нее более 1, 5 тысячи подопечных. Уже много лет она помогает многодетным семьям, блокадникам и пенсионерам.

Ранее мы сообщили, что выборгская организация запустила проект "Подари еду".

Фото: Piter.tv.