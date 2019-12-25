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В Петербурге блокадница стала волонтёром
Сегодня, 9:22
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ruzannar

В Петербурге блокадница стала волонтёром

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Она развозит продукты и вещи на своей машине.

В Петербурге 81-летняя блокадница-волонтёр продолжает свою деятельность, несмотря на коронавирус. Она развозит нуждающимся продукты и другие товары первой необходимости в период пандемии.

Женщине не страшен вирус: она работает и за водителя, и за грузчика, и за диспетчера. В автомобиле Галины Ивановны крупы, колбаса, консервы. 

Каждое утро блокадница садится за руль, чтобы успеть объехать всех, кто нуждается в помощи.

Напомним, что Яковлева Галина Ивановна является создателем благотворительного фонда "Доброта". На сегодняшний день у нее более 1, 5 тысячи подопечных. Уже много лет она помогает многодетным семьям, блокадникам и пенсионерам.

Ранее мы сообщили, что выборгская организация запустила проект "Подари еду".

Фото: Piter.tv.

Теги: благотворительная акция, блокада, фонддоброта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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