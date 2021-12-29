Вологодские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги

Сейчас детеныши медведя находятся в Центре по спасению в Тверской области.

Российские охотники спасли медвежат из разрушенной берлоги. По данным Центра спасения медвежат-сирот, два новорожденных зверя найдены на территории Вологодской области. Мужчины не нашли поблизости от голодных и замерзших детенышей медведицу. Специалисты определили, что животным не больше трех недель от момента рождения. У них все еще закрыты глаза и уши.

В настоящее время детенышей стараются откормить в Центре спасения медвежат-сирот, расположенного в Тверской области. Сотрудники спасают и выращивают маленьких медведей, которые по различным причинам остались без матерей. После этого диких зверей адаптируют к естественной среде обитания и выпускают на природу.

Подопечная тигрица Флойда Мейвезера — младшего показала тигрят.

Фото и видео: Вконтакте / Центр спасения медвежат-сирот

