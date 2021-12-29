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Подопечная тигрица Флойда Мейвезера — младшего показала тигрят

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В Приморье амурская тигрица вышла прогуляться с двумя подросшими детенышами.

Подопечная тигрица Флойда Мейвезера — младшего показала тигрят. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Сихотэ-Алинского заповедника, находящегося в Приморском крае. Принцесса, которая находится под опекой легендарного боксера, попала в кадр фотоловушек с детенышами. В ролике видно, что мать идет по заснеженной территории вместе с подросшим тигром, а следом за ними - еще один.

Тот момент, когда не разберешь, кто в этой семье мама, а кто тигренок. Тигрята, достигшие возраста 20 месяцев, начинают самостоятельную жизнь и покидают родительский дом.

заявление заповедника в соцсетях

Напомним, что амурскую тигрицу Флойд Мейвезер-младший взял под свою опеку в декабре 2015 года. Для этого он получил соответствующий сертификат из рук Мисс мира-2008 Ксении Сухиновой.  В 2017 году спортсмен подарил заповеднику региона восемь фотоловушек. В 2018 году у Принцессы родились три малыша, в октябре 2020  - потомство пополнилось еще несколькими детенышами.

В ЕАО краснокнижная тигрица Тала показала своих тигрят.

Фото и видео: Instagram / sikhotezap
 

Теги: амурский тигр, приморье, принцесса, сихотэ-алинский заповедник, тигрята, флойд мейвезер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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