В ЕАО краснокнижная тигрица Тала показала своих тигрят

В заповеднике на камеру попала мать двоих годовалых тигрят.

Краснокнижная амурская тигрица Тала показала своих тигрят. Об этом журналистам сообщили представители государственного природного заповедника "Бастак", расположенного в Еврейской автономной области.

Семья совершила набег на маркировочное дерево, а затем ровным строем ушла "в закат". В конце видео в правой части экрана можно увидеть, как тигрята дружно следуют за матерью. центр "Амурский тигр"

В 2020 году животное травмировалось передней левой лапой, в связи с чем его образ жизни стал менее подвижным. В период с февраль по сентябрь специалисты фиксировали усиление хромоты. Ученые хотели изъять зверя из дикой природы для реабилитации.

Согласно сведениями от "Амурский тигр", хищница предположительно была кормящей матерью. Это говорит о том, что ее изъятие из природы повлекло бы за собой смерть потомства. Подтвердить наличие малышей не удавалось год. Однако 21 сентября прошлого года Тала появилась на публике с двумя годовалыми тигрятами (самец и самка).

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

