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Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен в РФ под прикрытием санкций
Сегодня, 8:28
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Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен в РФ под прикрытием санкций

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По его мнению, российские производители располагают необходимыми запасами товаров и дефицита быть не должно.

Искусственное повышение цен на российскую продукцию в условиях санкций недопустимо. С таким мнением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале в четверг.

По мнению председателя Думы, депутаты должны обсудить с правительством право устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства. Как отметил Володин, у каждого имеется понимание, что в условиях санкций, некоторые товары могут дорожать. Причиной роста цен могут стать перебои в поставках или повышение валютного курса. Однако, по словам Володина, российские производители располагают необходимыми запасами товаров и дефицита быть не должно.

Ранее мы сообщили, что в России подготовили перечень из 59 претендентов на национализацию.

Фото: Госдума России

Теги: володин, продажи, рост цен, санкции, товары, цены
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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