СМИ: в России подготовили перечень из 59 претендентов на национализацию

На сегодняшний день, в перечне оказались такие компании, как: Volkswagen, Apple, IKEA, IBM, Microsoft, Shell, H&M, Porsche, Toyota и другие.

В России подготовили перечень иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Речь идет о 59 организациях, отказавшихся работать на территории России. Об это сообщили "Известия" со ссылкой на документ организации "Общественная потребительская инициатива".

Глава организации Олег Павлов рассказал, что этот список будет направлен в правительство РФ и Генпрокуратуру. По его словам, документ будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. На сегодняшний день, в перечне оказались такие компании, как: Volkswagen, Apple, IKEA, IBM, Microsoft, Shell, H&M, Porsche, Toyota и другие. По мнению Попова, к работе над списком необходимо привлечь правоохранительные органы, Роспотребнадзор и Минпромторг. К компаниям, попавшим в список, будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры.

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Фото: ВКонтакте / H&M Russia